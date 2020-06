Kuka kohderyhmä?

Miksi kohderyhmän tarkka valitseminen ja tunteminen on tärkeää? Kaikessa yksinkertaisuudessaan siksi, että pystyy tehokkaasti ja tuloksellisesti markkinoimaan tuotetta tai palvelua hyvin. Kohderyhmä tulee siis valita ajalla ja huolellisesti. Tämän lisäksi myös tuntea kohderyhmänsä syvällisesti.

Keitä he ovat? Millaisia he ovat? Missä he ovat? Mistä he pitävät? Mikä heitä yhdistää?

Kysymyksiä on monia ja kaikki yhtä tärkeitä. Usein markkinointia tehdään niin innoissaan että unohtuu tarkastella kohderyhmää ja vasta tämän jälkeen suunnitella juuri heille kohdennettu viesti. Tuotteesta tai palvelusta riippuen kohderyhmiä voi olla useampia, mutta jokainen on tärkeää tuntea ja viesti suunnitella kohdennetusti.

Kohderyhmien etsimiseen ja analysoimiseen on tarjolla myös ulkoista apua ja rahoitusta on näihin palveluihin helppoa ja sujuvaa hakea yrityslaina palvelun kautta. Erityisesti uusien yritysideoiden äärellä ja kasvuvaiheessa, brändin ja tuotteen vielä muodostuessa, voi aika ja jopa osaaminen olla kortilla. Ei siis kannata kääntää selkää avulle vaan tehdä pohjatyö kohderyhmiä koskien huolella. Tälle pohjalle on hyvä rakentaa loistavaa markkinointia ja myyntiä. Kuin myös kasvattaa yritystä ja kehittää tuotetta, jolloin on aina viisasta tarkastella omia kohderyhmiään ja mahdollisia muutoksia.

Hyvä esimerkki kohdennetusta mainonnasta ja sen toimivuudesta ovat koiraihmiset, jotka panostavat lemmikkiinsä usein suuresti. Esimerkiksi agilityn kautta, joka on koirapiireissä erittäin suosittu harrastus. Urheilun maailma on toinen loistava esimerkki, jossa markkinointi ja kohderyhmät ovat tärkeitä, erityisesti suurien brändien miettiessä strategiaa ja markkinointiaan. Hyvänä esimerkkinä toimivat myös lapsille suunnatut tuotteet, kuten ruoat. Myös näissä tulee pohtia kohderyhmän merkitystä, aivan kuin urheilun ja lemmikkien maailmassa.

Kohderyhmän valintaa ja huolellista analysointia ei siis voi liiaksi korostaa. Varmasti itsekin usein näet mainoksia juuri sinulle sopivista tuotteista ja palveluista. Huomaat itsesi etsivän lisää tietoa ja pohtivan mahdollisuutta ostaa kyseinen tuote tai lähteä vaikka ystävän kanssa juuri siihen uuteen ravintolaan illalliselle. Kaikki tämä tapahtuu kohderyhmien kautta, joiden tärkeyden tulisi jokaisen yrityksen ymmärtää jo hyvin aikaisessa vaiheessa.